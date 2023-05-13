Ди Мария может перейти в топ-клуб

Вингер “Ювентуса” Анхель ди Мария все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Как пишет Tuttosport, опытный аргентинец может перейти в испанский чемпионат.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересована “Барселона”, которая ищет усиление на позицию левого вингера.

Напомним, что контракт ди Марии заканчивается в конце сезона 2022/2023.

В этом сезоне чемпион мира провел 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.