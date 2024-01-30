Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Новости тенниса Сегодня, 05:19
Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Американский теннисист Томас Фриц впервые в своей карьере добрался до 1/4 финала Australian Open, где уступил легендарному Новаку Джоковичу в четырех сетах.
В последние два года Фриц добился сильного прогресса в рейтинге ATP – 9-е место.
Интересно, что лучшие годы в карьере 26-летнего спортсмена совпали с моментом, когда он начал встречаться с американской блогершей Морган Риддл, на которую подписано более 200 тысяч людей в Instagram. Это и не удивительно, ведь играть для такой красавицы – двойная мотивация.
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