Детройт — Калгари, Анахайм — Бостон. Анонс игрового дня НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с воскресенья на понедельник запланировано проведение двух матчей.

Детройт — Калгари

Детройт в пяти стартовых поединках потерпел лишь одно поражение (3:4 от Нью-Джерси). В остальных матчах команда уверенно разбиралась со своими соперниками — 6:4 с Тампа-Бэй, 4:0 с Коламбусом, 6:3 с Питтсбургом и 5:2 с Оттавой. Вместе с Бостоном Детройт лидирует в Восточной конференции. Калгари начал немного хуже. Команда добыла две победы в пяти матчах и трижды проиграла. Среди поражений поединок против Вашингтона, в котором Кэпиталс триумфовали в серии булитов.

Этот матч начнется в 23:00 по центрально европейскому времени.

Анахайм — Бостон

Анахайм провалил старт сезона, у команды лишь одна победа в четырех играх (6:3 обыграли Каролину). Остальные матчи против Аризоны, Далласа и Вегаса были проиграны. Бостон в отличии от своего следующего соперника еще не знает поражений. Брюинз победили Чикаго (3:1), Нэшвилл (3:2), Сан-Хосе (3:1) и Лос-Анджелес (4:2), что позволяет лидировать на Востоке.

Матч начнется в 2:30 по центрально европейскому времени.