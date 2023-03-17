Деле Алли отстранили от основной команды "Бешикташа" до конца сезона

Главный тренер “Бешикташа” Шенол Гюнеш отстранил английского полузащитника Деле Алли от участия в матчах и тренировках команды.

Игрок, выступающий на правах аренды за турецкий клуб из “Эвертона”, не будет включен в заявку на оставшиеся матчи до конца сезона.

Алли вернется в Англию летом, когда закончится его арендное соглашение.

Всего за время выступлений за “Бешикташ” футболист провел 15 матчей, забил три гола и находился на поле всего 830 минут.