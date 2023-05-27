Деклан Райс выбрал себе новый клуб

24-летний полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс рассматривает возможность перехода в "Арсенал".

Как пишет Daily Mirror, молодой игрок хочет испытать свои силы топ-клубе АПЛ.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заинтересован в приобретении Райса в летнее трансферное окно.

Кроме “канониров” на игрока имеют виды "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Райс провел 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.