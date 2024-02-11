Де Йонг остается в Барселоне, но пока не спешит продлевать контракт

Уже прошло пять лет с момента перехода Фрэнки Де Йонга в "блаугранас", и хотя он продлил контракт до 2026 года, в последнее время возникают слухи о возможной смене клуба. Последние из них связаны с зимним трансферным окном текущего года, но по итогам января никаких предложений относительно полузащитника не поступало.

Тем не менее на предложения о новом контракте от клуба игрок пока не дал ответа, что лишь усиливает суматоху вокруг его будущего. Местная пресса, ссылаясь на ближайшее окружение де Йонга, сообщает, что у голландца нет намерения менять клуб. В любом случае, это не произойдет в течение 2024-го года.

Ранее сообщалось, что Барса готова расстаться с игроком летом и не будет противиться его уходу в другой клуб.

За время текущего сезона Фрэнки провел 22 матча и забил один гол.