Даже не поздравили: Месси негативно высказался о ПСЖ

Бывший лидер ПСЖ Лионель Месси вспомнил о не самых положительных эмоциях во время пребывания в парижском клубе.

В частности, капитан сборной Аргентины и американского “Интер Майами” негативно отозвался о своих бывших партнерах по ПСЖ.

"Переход в "ПСЖ"? Прошлое не изменить. Правда в том, что всё не сложилось так, как я ожидал. Но я всегда говорю, что все в жизни происходит по каким-то причинам. В "ПСЖ" у меня не всегда всё было хорошо, но я стал чемпионом мира, играя за эту команду. Все имеет свои причины и последствия. Значит, так должно было быть", - сказал Месси, слова которого приводит газета Ole.

Также вспомнил аргентинец об отношениях с Килианом Мбаппе. По словам Месси, сперва они ладили, а после победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира-2022 отношения испортились.

"Так что мы стали "виновниками" того, что французы не смогли стать чемпионами мира снова. В результате я оказался единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе", - сказал Месси.