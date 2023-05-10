Дани Алвес отпраздновал юбилей в тюрьме

Экс-игрок “Барселоны” и сборной Бразилии Дани Алвес отпраздновал свой 40-й день рождения. Сделать ему это пришлось в местах лишения свободы.

Как рассказал журналистам один из заключенных, у бразильского футболиста есть большие трудности в заключении.

"Он находится в камерах с малообразованными людьми, которые часто обращаются к нему как к "насильнику", кричат его имя в обидной форме. Он проводит большую часть времени перед телевизором, чувствуя при этом уныние.

Временами Дани просит привилегии, но он получает такую же еду, как и другие заключенные, которая оставляет желать лучшего. Он находится в депрессивном состоянии и испытывает тяжелые времена", - сказал он.

Напомним, что легендарного бразильца подозревают в изнасиловании девушки в Барселоне.