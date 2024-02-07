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Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление

Новости футбола Сегодня, 17:56
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление

Известный бразильский защитник Дани Алвес сегодня дал свои показания в суде Барселоны. Дело касается обвинения футболиста в сексуальном насилии, совершенного по мнению обвинения 30 декабря 2022 года. Главной мыслью Алвеса было сильное сексуальное опьянение игрока - это может выступить в качестве смягчающих обстоятельств.

Ниже мы приводим пересказ показаний Дани Алвеса, которые он дал сегодня в суде Барселоны.

В полдень Дани Алвес отправился с друзьями, которых не видел некоторое время, поесть в ресторан L'Eixample. Согласно чеку, компания заказала пять бутылок вина и бутылку виски. Сам футболист утверждает, что выпил около полутора бутылок вина и несколько стаканов виски. После этого он отправился в заведение Nuba, где они провели некоторое время, выпив по кружке джина с тоником. А примерно в 02:30 ночи компания отправилась в ночной клуб Sutton.

Дани Алвес сказал, что ему никто не мешал пойти в кабинку №6. Когда он и Бруно пришли в кабинку, то начали танцевать и пить то, что заказывали. Он также отметил, что они были в зале не одни. Сначала пришли две девушки: они сначала тоже танцевали, а затем пригласили еще трех девушек - это были заявительница и две ее подруги. Алвес опровергает слова обвинения, что девушкам было некомфортно: по словам, футболиста, он этого не заметил.

Алвес считает, что девушки знали, что он футболист. Компания танцевала некоторое время, общалась, хорошо проводила время, наслаждались друг другом. Она начала танцевать ближе ко мне. А когда жертва стала “собачить” Дани Алвеса, футболисту показалось, что между ними возникла сексуальная связь, и он стал трогать ее за интимные части.

Алвес предложил заявительнице пойти в отдельную комнату, с чем она согласилась. Бразилец уверяет, что ему не пришлось настаивать. Футболист сказал, что пойдет первым, и девушка некоторое время заставила себя ждать. Дани думал, что она не хочет приходить, но все же она пришла.

Пара начала целоваться, она стала стягивать с игрока брюки, он помог девушке. Алвес сел на сиденье унитаза, а заявительница встала на колени и начала совершать над ним фелляцию, которую бразильский защитник сравнил с полноценным половым актом. После фелляции девушка села сверху, когда он хотел эякулировать, пришлось это делать наружу.

Алвес говорит, что первым вышел, потому что не хотел, чтобы его видели выходящим из ванной комнаты вместе. По словам Дани Алвеса, заявительница не сказала, что хочет уйти и не хочет заниматься сексом: футболист утверждает, что они оба получали удовольствие, а футболист не давал ей пощечин, не хватал за волосы и не бросал на пол.

По словам Дани Алвеса, он не хотел заниматься с ней оральным сексом, сама девушка ничего не говорила. Они оба, считает Алвес, получали удовольствие.

Придя домой Дани Алвес увидел, что его жена спит, и лег спать сам, потому что много выпил.

Алвес заявил, что немного изменил первые показания, потому что не хотел упоминать о фелляции, потому что его жена может игрока не простить.

Добавим, что футболисту грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

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