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Daily Weekend. Бернли лучше Ливерпуля, во Франции определился чемпион

Новости футбола 29 апр 2024, 08:35
Матвей Козак эксперт Dailysports Матвей Козак
Daily Weekend. Бернли лучше Ливерпуля, во Франции определился чемпион Daily Weekend. Бернли лучше Ливерпуля, во Франции определился чемпион

Неумолимо быстро движется концовка сезона в европейских лигах. Некоторые оставили интригу даже не о чемпионстве, а о том, кто займёт медальные места до последнего тура, а в некоторых чемпионатах мы уже знаем имена лучших. Со всем, что подарил нам минувший уик-энд в мире спорта, вам расскажетDailysports.

Франция имеет своего дебютанта в еврокубках

Довольно известным является выражение Гари Линекера о том, что «в футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы». Если его интерпретировать на французский лад, то получится «в Лиге 1 играют 18 команд, а чемпионом всегда становится ПСЖ». Очередной триумф парижан стал настолько обыденным фактом, что мы не уделим ему особого внимания.

Неподдельный интерес у нас вызвал Брест, который в воскресенье выдал волевую, эффектную победу над Ренном 5:4. И именно она впервые за 74-летнюю историю клуба вывела команду в еврокубки. «Пираты» в следующем сезоне сыграют как минимум в Лиге конференций, но по состоянию на сейчас они идут третьими, что даёт им возможность побороться за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Непобедимый игрок Манчестер Сити продлил свою рекордную серию

Ещё в начале марта полузащитник Манчестер Сити Родри установил рекордное количество матчей без поражений, как для игрока АПЛ, не уступив в 60 матчах в основное время во всех турнирах. Но, испанец решил как можно крепче укрепиться вистории мирового футбола.

В 35-ом туре АПЛ действующие чемпионы Англии обыграли Ноттингем Форрест со счётом 2:0, и испанский хавбек обновил свой рекорд до 70 матчей. В последний раз Родри проигрывал в основное время более года назад, а именно 5 февраля 2023 года, минимально уступив Тоттенхэму на выезде 0:1.

Интер одержал первую победу в ранге действующего чемпиона Италии

В понедельник Интер в двадцатый раз стал чемпионом Италии, выиграв скудетто во второй раз за три года, а в воскресенье «нерадзурри» впервые сыграли в ранге лучшей команды Серии А на данный момент.

Инаугурационный матч чемпиона прошел на «Джузеппе Меацца» в рамках 34-го тура итальянского первенства против Торино. «Зебры» остались в меньшинстве после удаление Тамеза в начале второго тайма, и миланская команда этим воспользовалась сполна. Дубль Чалханоглу принёс Интеру первую победу в ранге чемпиона.

Ливерпуль не выиграл во втором матче подряд и практически проиграл чемпионство

Одной из мыслей, с которой болельщики столкнулись после вылета Ливерпуля из Лиги Европы от Аталанты, была о том, что «скаузеры» решили сосредоточиться на АПЛ, чтобы на мажорной ноте попрощаться с Юргеном Клоппом. Но, текущие результаты «мерсисайдцев» уверенности в правдивости этого тезиса не внушают.

После поражения в дерби Ливерпуля от Эвертона 0:2 «красные» поехали на матч в Лондон с Вест Хэмом. Несмотря на то, что «скаузеры» пропустили первыми, они смогли к 65 минуте выйти вперед, но через 11 минут Антонио сравнял счёт и Ливерпуль снова не выиграл, сыграв 2:2.

Во время матча один из лидеров команды Мохаммед Салах повздорил с Клоппом, а после матча отказался разговаривать с прессой, заявив, что «если он заговорит, то будет много огня».

Ливерпуль в последних пяти матчах АПЛ не отличается стабильными результатами, набрав за этот отрезок только пять очков. Больше красных за последние пять матчей набрали баллы Челси, Борнмут и… даже Бернли, который находится в зоне вылета.

Впервые за 20 лет Миннесота перелезла первый раунд плей-офф НБА

В 2004 году Миннесота Тимбервулвз дошли до финала Западной конференции, где проиграли Лос-Анджелес Лейкерс со счётом 2:4. После этого команду как кто-то проклял, и она аж 19 раз не могла преодолеть стартовый раунд плей-офф. Всё изменилось минувшей ночью.

В серии первого раунда плей-офф Миннесота играла против Феникс Санс и переехала своего соперника со счётом 4:0, не проиграв ни единого матча серии. В полуфинале конференции Тимбервулвз сыграют с победителем пары Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс.

Во время финального матча серии случился довольно неприятный эпизод, когда баскетболист «волков» Майк Конли травмировал своего же наставника Криса Финча. Специалист разорвал надколенное сухожилие и ему потребуется операция, после которой он будет восстанавливаться как минимум полгода.

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