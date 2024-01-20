Чемпион UFC бросил невесту узнав, что она уже замужем

У чемпионаUFCАлекса Перейры дела в личной жизни обстоят не очень хорошо, ведь его отношения с невестой Кристиной Мерл закончились довольно быстро.

Как говорится в New York Post, Перейра решил расстаться с девушкой после того, как узнал, что она замужем. В последнем выпуске подкаста Full Send MMA он сказал:

«Немного сложно об этом говорить, потому что я уже вычеркнул этого человека из своей жизни. Я также хотел бы попросить своих поклонников также удалить ее из своей жизни. Это был человек, которому я поверил, я поместил ее в свой дом вместе со своей семьей. А после этого я узнал, что она была замужем».

Перейра удалил все доказательства его предыдущих отношений из аккаунтов в социальных сетях.

Алекс Перейра является профессиональным бойцом ММА. Ранее он был чемпиономUFC в среднем весе, а сейчас – в полутяжелом. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

В прошлом году бразилец провел три боя. В апреле, в последнем для себя поединке в среднем весе, он проиграл Исраэлю Адесаньи, который отправил его в нокаут во втором раунде. После перехода в полутяжелый вес он одержал верх над Яном Блаховичем в июле, а в ноябре на UFC 295 Алекс встретился с Иржи Прохазкой. Бразилец уверенно победил соперника нокаутировав его во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.