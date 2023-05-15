Чемпионство "Фейеноорда", феерия АЗ, камбэк ПСВ: результаты 32-го тура чемпионата Нидерландов

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить чемпионскую победу “Фейенорда”, крупную победу АЗ над “Эмменом”, а также камбэк ПСВ в поединке с “Фортуной”.

“Фейеноорд” - “Гоу Эхед Иглс” - 3:0 (2:0)

Голы: Идрисси, 15 - 1:0, Хименес, 18 - 2:0, Пайшао, 54 - 3:0

“Гронинген” - “Аякс” - прерван из-за поведения фанатов

"Твенте" - НЕК - 4:0 (1:0)

Голы: Черны, 38 - 1:0, Мисидьян, 61 - 2:0, Мисидьян, 76 - 3:0, ван Вольфсвинкель, 83 - 4:0

"Волендам" - "Спарта" - 2:1 (1:1)

Голы: Саито, 5 - 0:1, Мбуямба, 37 - 1:1, Мбуямба, 90+1 - 2:1

"Херенвен" - "Эксельсиор" - 0:0

"Утрехт" - "Валвейк" - 2:0 (0:0)

Голы: Дувикас, 60 - 1:0, Лабьяд, 90+3 - 2:0

"Витесс" - "Камбур" - 2:0 (0:0)

Голы: Бялек, 56 - 1:0, Бялек, 61 - 2:0

ПСВ - “Фортуна” - 2:1 (1:1)

Голы: Гладон, 4 - 0:1, де Йонг, 25 - 1:1, Симонс, 82 - 2:1

АЗ - “Эммен” - 5:1 (5:0)

Голы: Мейнанс, 13 - 1:0, ван Бредероде, 15 - 2:0, Рейндерс, 23 - 3:0, Бекема, 23 - 4:0, Класи, 45 - 5:0, Живкович, 50 - 5:1

Положение команд: "Фейеноорд" - 79, ПСВ - 71, АЗ - 64, "Аякс" - 63, "Твенте" - 58, "Спарта" - 53, "Утрехт" - 51, "Херенвен" - 42, "Валвейк" - 41, НЕК - 38, "Гоу Эхед Иглс" - 37, "Фортуна" - 35, "Витесс" - 34, "Волендам" - 33, "Эксельсиор" - 29, "Эммен" - 28, "Гронинген" - 18, "Камбур" - 16.

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