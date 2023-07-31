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"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 16:47
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” стал очередным претендентом на нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Independent.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В трансфере француза заинтересован лично владелец лондонского клуба Тодд Боули. ПСЖ может продать игрока, но хочет получить за него 230 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе также входит в сферу интересов “Барселоны”, “Ливерпуля” и “Реала”.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. После этого форвард хочет перейти в “Реал” на правах свободного агента и получить подписной бонус в размере 100-150 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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