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Челси требует за Галлахера баснословные деньги

Новости футбола Сегодня, 09:59
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Челси требует за Галлахера баснословные деньги Фото: chelseafc.com/ Автор неизвестен

Лондонский Челси, согласно последним тенденциям в английском футболе, сталкивается с возможностью попадания под ограничения, предусмотренные финансовыми правилами Премьер-лиги из-за крупных расходов в течение последних трех сезонов.

Для того чтобы восстановить баланс между расходами и доходами, »синим» необходимо продать одного из своих игроков. Однако в клубе не слишком-то хотят расставаться с ключевыми игроками состава, и если Челси согласится на возможные трансферы, то только за высокие суммы.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм вступил в переговоры на счет трансфера Коннора Галлахера, однако Челси требует за игрока внушительные 94 миллиона евро. Согласно информации английской прессы, переговоры временно заморожены, и существует вероятность, что Коннор Галлахер не сменит команду в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 28 матчах, отметившись шестью голевыми передачами.

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