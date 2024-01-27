Челси требует за Галлахера баснословные деньги

Лондонский Челси, согласно последним тенденциям в английском футболе, сталкивается с возможностью попадания под ограничения, предусмотренные финансовыми правилами Премьер-лиги из-за крупных расходов в течение последних трех сезонов.

Для того чтобы восстановить баланс между расходами и доходами, »синим» необходимо продать одного из своих игроков. Однако в клубе не слишком-то хотят расставаться с ключевыми игроками состава, и если Челси согласится на возможные трансферы, то только за высокие суммы.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм вступил в переговоры на счет трансфера Коннора Галлахера, однако Челси требует за игрока внушительные 94 миллиона евро. Согласно информации английской прессы, переговоры временно заморожены, и существует вероятность, что Коннор Галлахер не сменит команду в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 28 матчах, отметившись шестью голевыми передачами.