"Челси" согласовал трансфер форварда "РБ Лейпциг"

Французский нападающий “РБ Лейпциг” Кристофер Нкунку перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб уладил все вопросы по трансферу игрока. Сумма трансфера составит более 60 миллионов евро. Футболист присоединится к “аристократам” летом 2023 года.

25-летний Нкунку провел за “РБ Лейпциг” 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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