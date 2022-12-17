Тухель может возглавить африканскую топ-сборную

Новым главным тренером сборной Ганы может стать Томас Тухель, сообщает Ghana Soccer.

По сведениям источника, руководство ганского футбола рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве преемника Отто Аддо, который ушел в отставку. Другими кандидатами являются Паулу Бенту и Джордж Боатенг.

На ЧМ-2022 сборная Ганы набрала три очка в трех матчах и не сумела выйти в плей-офф.

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