Тухель может возглавить африканскую топ-сборную
Новости футбола Сегодня, 08:30
Новым главным тренером сборной Ганы может стать Томас Тухель, сообщает Ghana Soccer.
По сведениям источника, руководство ганского футбола рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве преемника Отто Аддо, который ушел в отставку. Другими кандидатами являются Паулу Бенту и Джордж Боатенг.
На ЧМ-2022 сборная Ганы набрала три очка в трех матчах и не сумела выйти в плей-офф.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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