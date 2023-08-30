Челси с трудом победил клуб 4-го дивизиона в Кубке Лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги “Челси” на своем поле добился победы над клубом “Уимблдон”, который выступает в четвертом по силе дивизионе. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж” и завершился победой хозяев со счетом 2:1. На матче работал арбитр Тони Хэррингтон.

На 19-й минуте счет открыл Джеймс Тилли, который забил гол с пенальти. В концовке первого тайма счет сравнял Нони Мадуэке, который также забил гол с пенальти. В середине второго тайма победный гол забил Энцо Фернандес.

“Челси” – “Уимблдон” - 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 19, пенальти Тилли, 1:1 – 45, пенальти Мадуэке, 2:1 – 72 Фернандес.

“Челси”: Санчес, Хамфрис, Дисаси, Колуилл (Гюсто, 65), Кукурелья, Матсен, Галлахер, Угочукву, Мадуэке (Кайседо, 81), Диегу Морейра (Джексон, 46), Берстоу (Фернандес, 65).

“Уимблдон”: Басс, Огундере, Пирс (Браун, 56), Льюис, Джонсон, Болл, Нойфвиль (Сасу, 78), Уильямс, Пелл (Бугиэль, 78), Тилли (Маклейн, 89), Дэвисон (Аль-Хамади, 56).

Желтые карточки: Пирс (47), Пелл (51), Матсен (88).