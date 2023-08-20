АНГ АНГ NG NG
Главная Новости Челси потерпел поражение в дерби Лондона

Челси потерпел поражение в дерби Лондона

Новости футбола Сегодня, 13:51
Челси потерпел поражение в дерби Лондона Фото: инстаграм Челси/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги лондонский “Вест Хэм Юнайтед” на своем поле добился победы над лондонским “Челси”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Олимпийский стадион” и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В начале матча счет открыл Найеф Агерд, которому голевой пас отдал Джеймс Уорд-Праус. В середине первого тайма счет сравнял Карни Чуквуэмека. В начале второго тайма хозяев вперед вывел Микаил Антонио с передачи Уорд-Прауса. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Агерда. В компенсированное время окончательный счет установил Лукас Пакета, который забил гол с пенальти.

“Вест Хэм Юнайтед”, набрав четыре очка, вышел на шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Челси” с одним очком опустился на 14-е место.

“Вест Хэм Юнайтед” – “Челси" - 3:1 (1:1, 2:0)
Голы: 1:0 – 7 Агерд, 1:1 – 28 Чуквуэмека, 2:1 – 53 Антонио, 3:1 – 90, пенальти Лукас Пакета.

Вест Хэм Юнайтед”: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 81), Соучек, Лукас Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Боуэн, Антонио (Форнальс, 76).

“Челси”: Санчес, Гюсто (Берстоу, 83), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Кайседо, 61), Галлахер (Мадуэке, 75), Фернандес, Чуквуэмека (Мудрик, 46), Стерлинг, Джексон.

Желтые карточки: Агерд (13), Лукас Пакета (35), Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Эмерсон (45), Джексон (72).

Красная карточка: Агерд (67).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Вест Хэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Новости футбола Сегодня, 05:45 Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 15:58 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:06 Монако одержал разгромную победу в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 14:44 Рома Моуринью не сумела добиться победы в домашнем матче Серии А Новости футбола Сегодня, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 13:51 Челси потерпел поражение в дерби Лондона Новости футбола Сегодня, 13:35 Коло-Муани принес Айнтрахту победу в 1-м туре Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:17 Брест одержал вторую победу и возглавил Лигу 1 Новости футбола Сегодня, 13:07 Унион одержал разгромную победу в 1-м туре Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 13:00 Астон Вилла уничтожила Эвертон в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:54 Киевское Динамо проиграло в матче чемпионата Украины, пропустив решающий гол на 90-й минуте
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс Глазго - ПСВ 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года