Челси потерпел поражение в дерби Лондона

В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги лондонский “Вест Хэм Юнайтед” на своем поле добился победы над лондонским “Челси”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Олимпийский стадион” и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В начале матча счет открыл Найеф Агерд, которому голевой пас отдал Джеймс Уорд-Праус. В середине первого тайма счет сравнял Карни Чуквуэмека. В начале второго тайма хозяев вперед вывел Микаил Антонио с передачи Уорд-Прауса. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Агерда. В компенсированное время окончательный счет установил Лукас Пакета, который забил гол с пенальти.

“Вест Хэм Юнайтед”, набрав четыре очка, вышел на шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Челси” с одним очком опустился на 14-е место.

“Вест Хэм Юнайтед” – “Челси" - 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 1:0 – 7 Агерд, 1:1 – 28 Чуквуэмека, 2:1 – 53 Антонио, 3:1 – 90, пенальти Лукас Пакета.

“Вест Хэм Юнайтед”: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 81), Соучек, Лукас Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Боуэн, Антонио (Форнальс, 76).

“Челси”: Санчес, Гюсто (Берстоу, 83), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Кайседо, 61), Галлахер (Мадуэке, 75), Фернандес, Чуквуэмека (Мудрик, 46), Стерлинг, Джексон.

Желтые карточки: Агерд (13), Лукас Пакета (35), Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Эмерсон (45), Джексон (72).

Красная карточка: Агерд (67).