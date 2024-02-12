Челси одерживает волевую победу и продолжает свою беспроигрышную серию над Кристал Пэлас

В понедельник, 12 февраля, состоялся заключительный матч 24 тура Английской Премьер-лиги. Челси поехал в гости к Кристал Пэлас.

В начале матча обе команды не могли ничего создать у тех или иных ворот. Игра проходила довольно спокойно. Однако, на 30-й минуте Лерма прекрасным ударом в правую девятку ворот Челси и открыл счет в этой игре. До перерыва Челси только однажды пробил в сторону ворот Кристал Пэлас, на большее они не были способны.

После перерыва Почеттино сделал замены и "синие" ожили. Сначала Конор Галехер сравнял счет, забив на 47-й минуте матча. Челси продолжил нагнетать и время от времени были хорошие подступы к воротам соперника, но создать по-настоящему голевой момент не удавалось. Казалось, что матч двигался к ничьей 1:1, но Конор Галехер второй раз в матче взял слово и оформил дубль. Таким образом, гол на 90+1 минуте принес победу "синим". Точку в матче поставил Энцо Фернандес, который забил гол на 90+4 минуте.

К слову, Челси уже 13 матчей подряд не проигрывает Кристал Пэлас, что является лучшим результатом "синих" против команды Премьер-лиги.

Челси набирает после 24 тура 34 очка и поднимается на десятое место Премьер-лиги. В следующем туре они сыграют против Манчестер Сити.

Премьер-лига. 24 тур

Кристал Пэлас - Челси - 1:3

Голы: 0:1 - 30 Лерма, 1:1 - 47 Галехер, 1:2 - 90+1 Галехер, 1:3 - 90+4 Энцо