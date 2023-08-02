"Челси" объявил о продлении контракта с талантливым защитником

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Ливайем Колуиллом.

Футболист подписал с английским клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2028 года. В контракт включена опция о возможности продления соглашения до лета 2029 года.

20-летний Колуилл является воспитанником клубной академии “Челси”. За основную команду лондонского клуба он пока что не провел ни одного матча. В прошлом сезоне Колуилл на правах аренды играл за “Брайтон”. Всего он сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Колуиллл с 2022 года играет за молодежную сборную Англии. Всего он провел за английскую команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил две желтые карточки.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.