"Челси" нацелился на тренера из Бундеслиги

Лондонский “Челси” проявляет интерес к главному тренеру франкфуртского “Айнтрахта” Оливеру Гласнеру, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба на протяжении некоторого времени следит за работой немецкого специалиста. В минувшем сезоне Гласнер привел “Айнтрахт” к победе в Лиге Европы.

На посту наставника “Челси” Гласнер может сменить нынешнего настанвика Грэма Поттера, под руководством которого лондонцы не демонстрируют желаемых результатов.

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