"Челси" может купить вратаря сборной Грузии

Лондонский “Челси” проявляет интерес к вратарю “Валенсии” и сборной Грузии Георгию Мамардашвили, сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Аристократы” рассматривают кандидатуру грузина в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить голкипера “Интера” Андре Онана.

В нынешнем сезоне 22-летний Мамардашвили провел за “Валенсию” 42 матча во всех турнирах и пропустил 49 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.