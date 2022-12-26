"Челси" может купить полузащитника сборной Англии

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Вест Хэма” и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, “аристократы” являются главным претендентом на футболиста, который отклонил три предложения “молотобойцев". Контракт игрока с лондонцами истекает летом 2024 года, поэтому следующим летом его можно купить по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 23-летний Райс провел за “Вест Хэм" 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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