"Ньюкасл" одержал крупную победу и обошел "Манчестер Сити"

В матче 17-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл" на выезде разгромил “Лестер” со счетом 3:0.

Победу “сорокам” принесли голы Криса Вуда, Мигеля Альмирона и Жоэлинтона.

“Ньюкасл”, набрав 33 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 17 очками остался на 13-й позиции.

“Лестер” – “Ньюкасл” - 0:3 (0:3)

Голы: Вуд, 3 (с пенальти) - 0:1, Альмирон, 7 - 0:2, Жоэлинтон, 32 - 0:3

“Лестер”: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Томас, Прат (Перес, 17), Тилеманс, Сумаре (Ндиди, 72), Барнс (Ихеаначо, 71), Дьюзбери-Холл, Дака (Варди, 46).

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Андерсон, 90), Уиллок (Мерфи, 84), Альмирон (Сен-Максимен, 83), Вуд (Ритчи, 88), Жоэлинтон.

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