"Тоттенхэм" спас ничью в матче АПЛ, уступая в два мяча

В матче 17-го тура АПЛ “Тоттенхэм” на выезде играл с “Брентфордом”.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первыми в матче забили футболисты хозяев поля Витали Янельт и Айван Тони. В течение шести минут “шпоры” усилиями Харри Кейна и Пьер-Эмиля Хойбьерга счет сравняли.

По итогам 17 матчей АПЛ лондонский клуб набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. У “Брентфорда” девятая строчка и 20 баллов.