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"Челси" может купить датского вратаря-ветерана

Новости футбола Сегодня, 01:29
"Челси" может купить датского вратаря-ветерана Фото: инстаграм Каспера Шмейхеля/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” проявляет интерес к вратарю французской “Ниццы” и сборной Дании Касперу Шмейхелю, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “аристократов” датчанин может заменить испанского голкипера Кепу Арррисабалагу, который близок к переходу в мадридский “Реал” на правах аренды.

36-летний Каспер Шмейхель является родным сыном легендарного датского вратаря “Манчестер Юнайтед” Петера Шмейхеля. Каспер выступает за “Ниццу” с лета 2022 года. Он перешел во французский клуб из “Лестер Сити”. Сумма трансфера составила один миллион евро. Всего голкипер провел за клуб 46 матчей во всех турнирах и пропустил 47 голов. В 13 матчах он не пропускал голов. Ранее Шмейхель также играл за “Манчестер Сити”, “Дарлингтон”, “Бери”, “Фолкирк”, “Кардифф Сити”, “Ковентри Сити”, “Ноттс Каунти” и “Лидс Юнайтед”.

Шмейхель с 2013 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 93 матча и пропустил 76 голов. В 44 матчах он не пропускал голов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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