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"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро

Новости футбола Сегодня, 14:03
"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Брайтона” и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.

Лондонский клуб заплатил за футболиста 134 миллиона евро с учетом бонусов. Данный трансфер стал рекордным в истории “Челси” и английской Премьер-лиги. Эквадорец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2031 года. В контракт включена опция о возможности продления соглашения до лета 2032 года.\

21-летний Кайседо выступал за “Брайтон” с февраля 2021 года. Он перешел в клуб из эквадорского “Индепендьенте дель Валье”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего хавбек провел за английский клуб 53 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 он играл за бельгийский “Беерсхот” на правах аренды.

Кайседо с 2020 года играет за сборную Эквадора. Всего он провел за эквадорскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Брайтон” финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а “Челси” - на 12-м. Таким образом, “Брайтон” получил право сыграть в Лиге Европы, а “Челси” не сумел пробиться в еврокубки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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