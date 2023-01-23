"Челси" интересуется двумя футболистами "Эвертона"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к двум футболистам ливерпульского “Эвертона”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “аристократы” следят за полузащитником Энтони Гордоном, которым также интересуется “Ньюкасл”, и за хавбеком Амаду Онана. Не исключено, что лондонцы купят одного из игроков в январе, но затем оставят в “Эвертоне” на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний Гордон провел 18 матчей и забил три гола. На счету 21-летнего Онана один забитый мяч и одна голевая передача в 20 поединках.

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