"Астон Вилла" купила колумбийского таланта за 17 миллионов евро
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Астон Виллы” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Чикаго Файр” и сборной Колумбии Джона Дурана.
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом долгосрочный контракт.
19-летний Дуран выступал за “Чикаго Файр” с 2022 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за “Энвигадо”. За сборную Колумбии сыграл три матча.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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