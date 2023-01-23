"Астон Вилла" купила колумбийского таланта за 17 миллионов евро

Пресс-служба “Астон Виллы” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Чикаго Файр” и сборной Колумбии Джона Дурана.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом долгосрочный контракт.

19-летний Дуран выступал за “Чикаго Файр” с 2022 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за “Энвигадо”. За сборную Колумбии сыграл три матча.

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