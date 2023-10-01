Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии

Лондонский футбольный клуб Челси внимательно следит за двумя форвардами.

Речь идет про Айвана Тоуни (Брентфорд) и Виктора Осимхена (Наполи).

Сообщается, что в подписании футболистов лично заинтересован синих Маурисио Почеттино. Пенсионеры постараются приобрести нападающих в зимнее трансферное окно.

Интересно, что Айван Тоуни отстранен от футбола до начала 2024 года из-за нарушения правил ставок на спорт. У игрока диагностировали лудоманию: Тоуни было предъявлено обвинение в 262 нарушениях правила FA E8 в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Впоследствии FA отозвала 30 из этих нарушений, а он признал оставшиеся 232.

С Виктором Осимхеном более интересная ситуация. Пресс-служба Наполи высмеяла своего форварда в TikTok. Чемпионы Италии зачем-то выложили ролик, в котором нигериец в матче 5-го тура чемпионата Италии выпрашивает у арбитра пенальти, однако реализовать удар не сумел, а встреча завершилась 0:0. Осимхен обиделся на клуб и рассматривает вариант с уходом из Наполи.

Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for eight months, fined £50,000 and warned as to his future conduct for breaches of The FA’s Betting Rules.



Full statement: https://t.co/yzSHhWR7Hv pic.twitter.com/bpd5ZRIix8 — FA Spokesperson (@FAspokesperson) May 17, 2023