Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Лондонский футбольный клуб Челси внимательно следит за двумя форвардами.
Речь идет про Айвана Тоуни (Брентфорд) и Виктора Осимхена (Наполи).
Сообщается, что в подписании футболистов лично заинтересован синих Маурисио Почеттино. Пенсионеры постараются приобрести нападающих в зимнее трансферное окно.
Интересно, что Айван Тоуни отстранен от футбола до начала 2024 года из-за нарушения правил ставок на спорт. У игрока диагностировали лудоманию: Тоуни было предъявлено обвинение в 262 нарушениях правила FA E8 в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Впоследствии FA отозвала 30 из этих нарушений, а он признал оставшиеся 232.
С Виктором Осимхеном более интересная ситуация. Пресс-служба Наполи высмеяла своего форварда в TikTok. Чемпионы Италии зачем-то выложили ролик, в котором нигериец в матче 5-го тура чемпионата Италии выпрашивает у арбитра пенальти, однако реализовать удар не сумел, а встреча завершилась 0:0. Осимхен обиделся на клуб и рассматривает вариант с уходом из Наполи.