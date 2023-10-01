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Главная Новости Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии

Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии

Новости футбола Сегодня, 09:49
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии ФОТО: Justin Setterfield

Лондонский футбольный клуб Челси внимательно следит за двумя форвардами.

Речь идет про Айвана Тоуни (Брентфорд) и Виктора Осимхена (Наполи).

Сообщается, что в подписании футболистов лично заинтересован синих Маурисио Почеттино. Пенсионеры постараются приобрести нападающих в зимнее трансферное окно.

Интересно, что Айван Тоуни отстранен от футбола до начала 2024 года из-за нарушения правил ставок на спорт. У игрока диагностировали лудоманию: Тоуни было предъявлено обвинение в 262 нарушениях правила FA E8 в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Впоследствии FA отозвала 30 из этих нарушений, а он признал оставшиеся 232.

С Виктором Осимхеном более интересная ситуация. Пресс-служба Наполи высмеяла своего форварда в TikTok. Чемпионы Италии зачем-то выложили ролик, в котором нигериец в матче 5-го тура чемпионата Италии выпрашивает у арбитра пенальти, однако реализовать удар не сумел, а встреча завершилась 0:0. Осимхен обиделся на клуб и рассматривает вариант с уходом из Наполи.

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