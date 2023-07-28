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"Челси" готов продать талантливого воспитанника клубной академии

Новости футбола Сегодня, 16:10
"Челси" готов продать талантливого воспитанника клубной академии Фото: инстаграм Каллума Хадсона-Одои/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” намерен продать вингера Каллума Хадсона-Одои в летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, “аристократы” хотят получить за футболиста не менее 10 миллионов евро. Причиной возможного ухода игрока является тот факт, что он получает высокую зарплату в размере 7,3 миллионов евро в год. Главным претендентом на игрока является лондонский “Фулхэм”.

22-летний Хадсон-Одои является воспитанником клубной академии “Челси”. Всего он провел за английский клуб 126 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В прошлом сезоне вингер выступал за леверкузенский “Байер” на правах аренды. За немецкий клуб он провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе “Челси” Хадсон-Одои становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, становился победителем Лиги Европы в сезоне-2018/2019, обладателем Суперкубка УЕФА в 2021 году, а также победителем Клубного чемпионата мира в 2021 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Хадсон-Одои с 2019 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду три матча, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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