"Челси" договорился о переходе африканского вингера

Вингер “Вильярреала” Николас Джексон перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение заплатить за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 35 миллионов евро. В ближайшее время африканец подпишет пятилетний контракт с “Челси”.

В нынешнем сезоне 21-летний Джексон провел за “Вильярреал” 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.