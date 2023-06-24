"Челси" близок к покупке футболиста сборной Эквадора

“Челси” близок к покупке полузащитника “Брайтона” и сборной Эквадора Мойзеса Кайседо, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб заплатит за футболиста 81 миллион евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов евро за счет бонусов. “Челси” удалось добиться снижения цены, которая изначально составляла 116 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.