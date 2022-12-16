Бускетс ушел из сборной Испании

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс принял решение о завершении карьеру в сборной Испании.

Футболист в своем инстаграме поблагодарил партнеров по команде, тренеров, персонал сборной, а также болельщиков и свою семью.

34-летний Бускетс выступал за сборную Испании с 2009 года, провел за нее 143 матча и забил два гола. В составе национальной команды он становился чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.

Не пропустите: Матч между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022 обслужит местный арбитр.