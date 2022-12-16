Бускетс ушел из сборной Испании
Новости футбола Сегодня, 12:15
Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс принял решение о завершении карьеру в сборной Испании.
Футболист в своем инстаграме поблагодарил партнеров по команде, тренеров, персонал сборной, а также болельщиков и свою семью.
34-летний Бускетс выступал за сборную Испании с 2009 года, провел за нее 143 матча и забил два гола. В составе национальной команды он становился чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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