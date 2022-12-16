Матч между Хорватией и Марокко на ЧМ-2022 обслужит местный арбитр

Игру за третье место чемпионата мира в Катаре обслужит местный судья.

На встречу между Хорватией и Марокко назначили бригаду арбитров под руководством Абдуррахмана Аль-Джассима.

Отметим, что 35-летний рефери на турнире в Катаре обслуживал матча США – Уэльс (1:1), в котором футболисты увидели 6 желтых карточек. Кроме того, в игре был назначен пенальти.

Напомним, что матч за третье место ЧМ-2022 пройдет уже завтра.