Бразилия хочет переманить Анчелотти у "Реала"

Сборная Бразилии проявляет интерес к главному тренеру мадридского “Реала” Карло Анчелотти, сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) может предложить итальянскому специалисту контракт до лета 2026 года. Специалист заинтересован в данном варианте, но готов покинуть “Реал” не раньше окончания нынешнего сезона.

Есть вероятность, что CBF назначит временного тренера до лета 2023 года, а потом команду возглавит Анчелотти.

Напомним, что 63-летний Анчелотти является единственным в истории тренером, который выигрывал чемпионаты всех топ-5 европейских стран.

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