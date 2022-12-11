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Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Новости футбола Вчера, 15:55
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, что главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола ответил отказом на предложение возглавить бразильскую национальную команду.

“Федерация футбола Бразилии интересовалась Гвардиолой, но он принял решение подписать новый контракт с ”Манчестер Сити". Возможно, заполучить его было сложно по той причине, что он является самым высокооплачиваемым тренером в мире", - приводит слова Роналдо Marca.

Сборная Бразилии несколько дней назад осталась без главного тренера, так как наставник Тите ушел в отставку. Причиной ухода тренера стал вылет команды с чемпионата мира-2022 после поражения от сборной Хорватии (1:1, по пенальти - 2:4).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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