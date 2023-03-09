"Брайтон" определился с ценой на чемпиона мира Мак Аллистера

"Брайтон" готов продать аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, “чайки” хотят получить за футболиста 60 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 23-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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