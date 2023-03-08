"Ньюкасл" готов заплатить 75 млн евро за форварда "Ювентуса"

“Ньюкасл” вступил в борьбу за нападающего “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются “Бавария” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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