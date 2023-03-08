"Ньюкасл" готов заплатить 75 млн евро за форварда "Ювентуса"
Новости футбола Сегодня, 12:35
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
“Ньюкасл” вступил в борьбу за нападающего “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются “Бавария” и “Манчестер Юнайтед”.
В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: В "Барселоне" высказались о будущем Бускетса.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:12 "Челси" выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги чемпионов
Новости футбола 06 мар 2023, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Новости футбола 06 мар 2023, 13:43 Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024
Новости футбола 06 мар 2023, 13:15 ПСЖ надолго теряет Неймара
Новости футбола 05 мар 2023, 16:54 "Реал" не сумел обыграть "Бетис"
Новости футбола 05 мар 2023, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:55 Азар мог перейти из "Реала" в другой клуб в январе, но отказался Новости футбола Сегодня, 13:35 Габриэл Жезус близок к возвращению в строй Новости футбола Сегодня, 13:20 "Рома" нацелилась на топ-тренера Новости футбола Сегодня, 12:55 ПСЖ придется выплатить компенсацию бывшему игроку Новости футбола Сегодня, 12:35 "Ньюкасл" готов заплатить 75 млн евро за форварда "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 12:20 Руководство "Брюгге" Яремчука радикально отрегировало на вылет команды из Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 10:30 Футболисты ПСЖ тренировались бить пенальти перед матчем с "Баварией" Новости футбола Сегодня, 10:00 Умер известный итальянский тренер Новости футбола Сегодня, 09:27 Защитник “Барселоны” Араухо получил испанский паспорт Новости футбола Сегодня, 08:59 Защитник “Манчестер Сити” Уокер может оказаться за решеткой
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм - Милан 8 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - ПСЖ 8 марта 2023 года Футбол 09 мар 2023 Прогноз на матч Ювентус - Фрайбург 9 марта 2023 года Футбол 09 мар 2023 Прогноз на матч Шахтер - Фейеноорд 9 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кельн - Бохум 10 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кадис - Хетафе 10 марта 2023 года