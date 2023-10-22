ВИДЕО. Бостон, Вегас и Колорадо продолжают победные серии. Результаты матчей НХЛ 22 октября
Новости хоккея Сегодня, 02:03
ВИДЕО. Бостон, Вегас и Колорадо продолжают победные серии. Результаты матчей НХЛ 22 октября
Сегодня ночью состоялись очередные матчи НХЛ. Бостон и Вегас продолжают идти без поражений в текущем сезоне и лидируют в своих конференциях.
Dailysports знакомит читателей со всеми результатами игрового дня:
- Оттава – Детройт – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
- Аризона – Анахайм – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
- Флорида – Ванкувер – 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
- Тампа-Бей – Торонто – 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
- Монреаль – Вашингтон – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
- Баффало – Айлендерс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
- Чикаго – Вегас – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
- Сент-Луис – Питсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
- Нешвилл – Сан-Хосе – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
- Миннесота – Коламбус – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
- Даллас – Филадельфия – 5:4 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 1:0)
- Колорадо – Каролина – 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)
- Сиэтл – Рейнджерс – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
- Эдмонтон – Виннипег – 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
- Лос-Анджелес – Бостон – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
В западной конференции лидирует Вегас, который на данный момент идет без поражений. На пятки ему наступает Колорадо, у которого аналогичная ситуация, но у них на одну игру сыграно меньше.
В восточной конференции лидируют Детройт и Бостон, у обеих команд по восемь очков, но у последних на одну игру сыграно меньше.
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