ВИДЕО. Бостон, Вегас и Колорадо продолжают победные серии. Результаты матчей НХЛ 22 октября

Сегодня ночью состоялись очередные матчи НХЛ. Бостон и Вегас продолжают идти без поражений в текущем сезоне и лидируют в своих конференциях.

Dailysports знакомит читателей со всеми результатами игрового дня:

Оттава – Детройт – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Аризона – Анахайм – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Флорида – Ванкувер – 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Тампа-Бей – Торонто – 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)

Монреаль – Вашингтон – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Баффало – Айлендерс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Чикаго – Вегас – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Сент-Луис – Питсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Нешвилл – Сан-Хосе – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Миннесота – Коламбус – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Даллас – Филадельфия – 5:4 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 1:0)

Колорадо – Каролина – 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)

Сиэтл – Рейнджерс – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Эдмонтон – Виннипег – 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Бостон – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

В западной конференции лидирует Вегас, который на данный момент идет без поражений. На пятки ему наступает Колорадо, у которого аналогичная ситуация, но у них на одну игру сыграно меньше.

В восточной конференции лидируют Детройт и Бостон, у обеих команд по восемь очков, но у последних на одну игру сыграно меньше.