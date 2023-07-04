"Боруссия" подписала воспитанника "Манчестер Сити"

Немецкий полузащитник Феликс Нмеча перешел из "Вольфсбурга" в дортмундскую "Боруссию".

Об этом вчера сообщили на официальном сайте дортмундского клуба.

В своем заявлении клуб отметил, что Феликс Нмеча - быстрый, технически подкованный и физически сильный игрок, который сможет обогатить полузащиту команды как в атаке, так и в обороне. Клуб выразил радость от присоединения еще одного игрока из сборной Германии и уверен, что у Нмечи еще есть прогресс.

По данным СМИ, за новичка “Боруссия” заплатила 30 миллионов евро. Контракт Нмечи с "Боруссией" рассчитан до конца июня 2028 года, а игрок будет играть за дортмундский клуб под номером 8.

В прошлом сезоне 2022/2023 Нмеча провел 32 матча за "Вольфсбург" во всех турнирах, записав на свой счет три гола и отдав пять голевых передач.

Интересно, что Нмеча является воспитанником английского “Манчестер Сити”. В Германии он играл с 2021 года.

Напомним, что этим летом “Боруссия” продала своего лидера Джуда Беллингема в мадридский “Реал” за более чем 100 миллионов евро.