"Боруссия" договорилась о трансфере лидера "Аякса"

Центральный полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес ведет переговоры с "Боруссией" из Дортмунда.

Будущий контракт будет действовать пять лет - до лета 2028 года.

Как пишет EXCL, немецкий клуб хочет уладить детали трансфера на следующей неделе.

Напомним, что мексиканец выступает за "Аякс" уже четыре года.