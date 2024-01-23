"Большое испытание для Фьюри". Арум поделился ожиданиями от чемпионского боя в хэвивейте

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от объединенного боя в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО)

"Будем честны. Посмотрите последний бой Фьюри с Нганну: либо он действительно не был готов к этому бою, либо потерял уровень. Когда бойцы достигают совершенства, с ними такое случается. Я действительно верю в первое – что Фьюри не подготовился как должен был к Нганну, у которого, кстати, есть все необходимое, чтобы стать внушительной силой в супертяжелом дивизионе.

Я действительно верю, что это будет захватывающий бой [Фьюри против Усика]. Усик – очень умный боец. Он очень хорошо готовится. Он бесстрашен. Это будет очень большим испытанием для Фьюри. Тайсон это знает. Он также усердно готовится к бою", - сказал Арум в интервью BoxingScene.com.