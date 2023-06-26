Болельщик "Интер Майами" преодолел почти 2000 км ради Месси, но зря

Один из поклонников “Интер Майами” преодолел 1931 км в надежде посмотреть на игру звездного новичка клуба Лионеля Месси.

Изначально планировалось, что аргентинец дебютирует в матче против “Филадельфии Юнион”, но игрок на поле так и не появился.

На трибунах арены камеры показали болельщика с плакатом, на котором он описал свою историю. На баннере он уточнил, что приехал издалека, чтобы увидеть Месси.

“Я преодолел 1200 миль, чтобы увидеть лучшего игрока всех времён”, - гласит надпись.

Напомним, что официальная презентация Месси в новом клубе запланирована на 16 июля.