Более 100 миллионов. Байер назвал цену на своего суперталанта

Атакующий полузащитник Байера Флориан Виртце уже давно является мишенью самых больших футбольных клубов Европы. Интерес к молодому футболисту проявляют Манчестер Сити, Реал и Бавария.

Как сообщает Sport Bild, чтобы купить Виртца ближайшим летом, любому из этих клубов придется заплатить очень солидную сумму. Леверкузенцы хотят получить за свою звезду не менее 130 миллионов евро, а итоговая сумма с учетом бонусов может достичь 150 миллионов.

Ранее отец футболиста Ханс-Йоахим Виртц рассказывал, что у футболиста есть соглашение с Байером, согласно которому он не покинет клуб до лета 2025 года.

Действующий контракт 20-летнего немца с Байером рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Виртца 8 голов и 12 ассистов в 24 матчах во всех турнирах. Байер лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и до сих пор является единственной командой в топ-5 лигах Европы, которая не проиграла ни одного матча в сезоне.