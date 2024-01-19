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Более 100 миллионов. Байер назвал цену на своего суперталанта

Новости футбола Сегодня, 02:51
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Более 100 миллионов. Байер назвал цену на своего суперталанта Getty Images

Атакующий полузащитник Байера Флориан Виртце уже давно является мишенью самых больших футбольных клубов Европы. Интерес к молодому футболисту проявляют Манчестер Сити, Реал и Бавария.

Как сообщает Sport Bild, чтобы купить Виртца ближайшим летом, любому из этих клубов придется заплатить очень солидную сумму. Леверкузенцы хотят получить за свою звезду не менее 130 миллионов евро, а итоговая сумма с учетом бонусов может достичь 150 миллионов.

Ранее отец футболиста Ханс-Йоахим Виртц рассказывал, что у футболиста есть соглашение с Байером, согласно которому он не покинет клуб до лета 2025 года.

Действующий контракт 20-летнего немца с Байером рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Виртца 8 голов и 12 ассистов в 24 матчах во всех турнирах. Байер лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и до сих пор является единственной командой в топ-5 лигах Европы, которая не проиграла ни одного матча в сезоне.

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