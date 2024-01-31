Бывший защитник Арсенала переходит в Атлетико

Атлетико договорился о трансфере с центральным защитником Валенсии Габриэлем Паулистой, сообщает Фабрицио Романо.

Бразильский футболист досрочно разорвал контракт с Валенсией и переходит в Атлетико на правах свободного агента. Его договор с “летучими мышами” истекал летом этого года.

🚨⚪️🔴 Gabriel Paulista to Atlético Madrid, here we go!



Gabriel terminates his contract at Valencia immediately and he’s set to sign for Atlético Madrid.



Verbal agreement in place and all parties hope to get documents signed today.@TurkishAirlines pic.twitter.com/k4nR4SSHXI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024

В Атлетико 33-летний бразилец заменит Чаглара Союнджю, который перешел в Фенербахче на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне Габриэль Паулиста выходил в 18 матчах Ла Лиги. Он выступал за Валенсию с 2017 года и в общей сложности наиграл 220 матчей, в которых забил 8 голов.

До Валенсии Габриэль Паулиста по два сезона провел в Арсенале и Вльярреале.