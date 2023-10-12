Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара

Бывший тренер ПСЖ Кристофер Гальтье стал главным тренером катарской команды Аль-Духайль, как сообщили на официальном сайте клуба.

Руководство клуба Аль-Духайль договорилось с французским специалистом Кристофером Гальтье. Он заменил на посту аргентинца Эрнана Креспо.

В декабре 2017 года Гальтье стал главным тренером "Лилля", сменив Марсело Бьелсу. На тот момент команда занимала 18-е место, и клубу было запрещено регистрировать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Тем не менее, Гальтье удалось спасти "Лилль" от вылета, закончив на 17-й позиции.

Следующий сезон "Лилль" провел намного лучше: под руководством Гальтье команда заняла второе место и вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Кристоф Гальтье был признан лучшим французским тренером 2019 года по версии журнала France Football. В Лиге чемпионов Гальтье дебютировал неудачно, набрав с "Лиллем" одно очко и заняв четвертое место в группе.

5 июля 2022 года он возглавил "Пари Сен-Жермен", подписав контракт на два года. 5 июля 2023 года контракт Гальтье с ПСЖ был расторгнут по обоюдному согласию.