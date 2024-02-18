Бывший лидер Кристал Пэлас может вернуться в АПЛ

Экс-лидер лондонского Кристал Пэлас Вилфрид Заа, выступающий ныне в Турции летом может вернуться на Туманный Альбион. Об этом сообщает TalkSport.

По данным источника, летом вингер Галатасарая может вернуться в Премьер-лигу. Отмечается, что в зимнее трансферное окно такая возможность уже была у 31-летнего игрока из Кот-д'Ивуара, но он решил завершить сезон в Турции. В январе интерес к нему проявляли Вест Хэм и Астон Вилла.

Напомним, что Заа присоединился к Галатасараю как свободный агент, отказавшись продлевать контракт с Кристал Пэлэс, за который он сыграл 458 матчей.

В текущем сезоне вингер отметился 10 голами и 5 ассистами в 31 игре. По данным портала Трансфермаркт его оценочная стоимость составляет 17 миллионов евро, а контракт ивуарийца с Галатасараем действует до лета 2026-го года.