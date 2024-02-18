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Бывший голкипер Ман Юнайтед принял решение касательно будущего. Он не хочет уезжать из Испании

Новости футбола Сегодня, 03:10
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Бывший голкипер Ман Юнайтед принял решение касательно будущего. Он не хочет уезжать из Испании Бывший голкипер Ман Юнайтед принял решение касательно будущего. Он не хочет уезжать из Испании

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа всё еще остается без работы. Проведя в команде двенадцать лет, он покинул «красных дьяволов» прошлым летом, когда истек его контракт, а команда подписала Андре Онана.

Сам 33-летний вратарь хочет вернуться на поле, и всё еще может получить большой контракт, поскольку многие вратари хорошо играют даже после 30 лет.

В декабре Mail Sport сообщила, что Ньюкасл Юнайтед интересовался им из-за длительной травмы их голкипера Ника Поупа, но они требовали от испанца сокращения зарплаты.

Теперь же The Sun, ссылаясь на источники близкие к игроку, сообщает, что Де Хеа решил остаться в родной Испании, чтобы дождаться предложения от клуба Ла Лиги. Это может повлечь за собой переход в его бывший клуб Атлетико Мадрид, но сместить Яна Облака с первого места будет непросто. Также в источнике сообщается, что де Хеа может перейти в Реал Мадрид, в качестве экстренного прикрытия травмированного Тибо Куртуа.

Поскольку Де Хеа является свободным агентом, он может подписать контракт с любым клубом, в который пожелает, за пределами трансферного окна. Рынок свободных агентов открыт до 28 марта.

Ранее Де Хеа отклонил предложение Ноттингем Форест в январском трансферном окне, прежде чем они подписали Матса Зельца из Страсбурга за£5,5 млн.

Де Хеа зарабатывал в Манчестер Юнайтед£375 000 в неделю — колоссальную сумму, которую большинство клубов не стали бы платить ни одному игроку, не говоря уже о голкипере. Однако деньги, похоже, не были для него главным.

Сообщается, что он отклонил предложение о воссоединении с Криштиану Роналду в Аль-Насре, отвергнув мега-денежную сделку в размере£500 000 в неделю потому что не хотел туда переезжать.

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