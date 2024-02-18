Бывший голкипер Ман Юнайтед принял решение касательно будущего. Он не хочет уезжать из Испании

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа всё еще остается без работы. Проведя в команде двенадцать лет, он покинул «красных дьяволов» прошлым летом, когда истек его контракт, а команда подписала Андре Онана.

Сам 33-летний вратарь хочет вернуться на поле, и всё еще может получить большой контракт, поскольку многие вратари хорошо играют даже после 30 лет.

В декабре Mail Sport сообщила, что Ньюкасл Юнайтед интересовался им из-за длительной травмы их голкипера Ника Поупа, но они требовали от испанца сокращения зарплаты.

Теперь же The Sun, ссылаясь на источники близкие к игроку, сообщает, что Де Хеа решил остаться в родной Испании, чтобы дождаться предложения от клуба Ла Лиги. Это может повлечь за собой переход в его бывший клуб Атлетико Мадрид, но сместить Яна Облака с первого места будет непросто. Также в источнике сообщается, что де Хеа может перейти в Реал Мадрид, в качестве экстренного прикрытия травмированного Тибо Куртуа.

Поскольку Де Хеа является свободным агентом, он может подписать контракт с любым клубом, в который пожелает, за пределами трансферного окна. Рынок свободных агентов открыт до 28 марта.

Ранее Де Хеа отклонил предложение Ноттингем Форест в январском трансферном окне, прежде чем они подписали Матса Зельца из Страсбурга за£5,5 млн.

Де Хеа зарабатывал в Манчестер Юнайтед£375 000 в неделю — колоссальную сумму, которую большинство клубов не стали бы платить ни одному игроку, не говоря уже о голкипере. Однако деньги, похоже, не были для него главным.

Сообщается, что он отклонил предложение о воссоединении с Криштиану Роналду в Аль-Насре, отвергнув мега-денежную сделку в размере£500 000 в неделю потому что не хотел туда переезжать.