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Бывший футболист сборной Бразилии назвал Мбаппе придурком

Новости футбола Сегодня, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Бывший футболист сборной Бразилии назвал Мбаппе придурком Бывший футболист сборной Бразилии назвал Мбаппе придурком

Бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело в довольно грубой форме высказался про нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

В частности, он раскритиковал его высказывания о южноамериканском футболе.

Напомним, что еще в прошлом году молодой француз говорил, что футбол в Южной Америке не так развит, как в Европе.

«Мбаппе — придурок. Я считаю это глупым. Аргентина стала чемпионом мира, а Месси стал лучшим игроком турнира. У нас есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, где столько побед на чемпионатах мира. Что может сказать Мбаппе? Для меня он великий игрок, который выиграет три, четыре "Золотых мяча", но ему нужно держать язык за зубами. Я считаю, что южноамериканский футбол является эталоном. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать», — приводит слова Мело TNT Sports Brasil.

Стоит напомнить, что в финальной игре ЧМ-2022 сборная Франции проиграла команде Аргентины в серии пенальти.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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